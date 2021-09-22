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Мы предлагаем вам ознакомиться с конкретным примером работы по монтажу сайдинга. Здесь указаны примеры выполненных нами работ, которые помогут Вам наиболее точно понять каким сайдигом обшить свой дом и как он будет выглядеть по окончании всех работ.

Отделка дома - основной Кедрал елочка комбинированный

Кедрал елочка комбинированный
Кедрал елочка комбинированный
Кедрал елочка комбинированный
Кедрал елочка комбинированный

Отделка дома - основной сайдинг DOCKE Burg белый, цоколь альта профиль бутовый камень датский

Сайдинг деке Burg белый
Сайдинг деке Burg белый
Сайдинг деке Burg белый
Сайдинг деке Burg белый

Отделка дома - основной сайдинг DOCKE карамель

Сайдинг деке карамель
Сайдинг деке карамель
Сайдинг деке карамель
Сайдинг деке карамель

Отделка дома - основной сайдинг Альта профиль под бревно бежевый

Альта профиль под бревно бежевый
Альта профиль под бревно бежевый
Альта профиль под бревно бежевый
Альта профиль под бревно бежевый

Отделка дома - основной сайдинг Задиак комбинированный, цоколь роял стоун скалистый камень виннипег

Цоколь роял стоун скалистый камень виннипег
Цоколь роял стоун скалистый камень виннипег
Цоколь роял стоун скалистый камень виннипег
Цоколь роял стоун скалистый камень виннипег

Отделка дома - основной сайдинг альта профиль кирпич рижский 03,цоколь альта профиль гранит альпийский

Сайдинг альта профиль кирпич рижский 03
Сайдинг альта профиль кирпич рижский 03
Сайдинг альта профиль кирпич рижский 03
Сайдинг альта профиль кирпич рижский 03

Отделка дома - основной сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый,цоколь альта профиль кирпич клинкерный коричневый

Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый
Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый
Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый
Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый
Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый
Сайдинг альта профиль кирпич клинкерный желтый

Отделка дома - основной сайдинг Деке корабельный брус лимон

Сайдинг Деке корабельный брус лимон
Сайдинг Деке корабельный брус лимон
Сайдинг Деке корабельный брус лимон
Сайдинг Деке корабельный брус лимон
Сайдинг Деке корабельный брус лимон
Сайдинг Деке корабельный брус лимон

Отделка дома - основной сайдинг альта профиль под бревно светлый дуб,цоколь деке Burg земляной

Сайдинг альта профиль под бревно светлый дуб
Сайдинг альта профиль под бревно светлый дуб
Сайдинг альта профиль под бревно светлый дуб
Сайдинг альта профиль под бревно светлый дуб

Отделка дома - Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский

Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.
Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.
Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.
Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.
Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.
Основной альта профиль гранит крымский,цоколь гранит альпийский.

Видео - КупиСайдинг

Видео - Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга и фасадных панелей - КупиСайдинг.ру

Сайдинг является одним из самых популярных облицовочных материалов. Он практичен, имеет презентабельный внешний вид и доступен по цене. Для того, чтобы облицовка служила долгие годы, необходим профессиональный монтаж сайдинга с соблюдением всех норм.

Преимущества облицовки сайдингом

Облицовка зданий и сооружений выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Именно поэтому нужно выбирать материал, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды. Сайдинг выдерживает воздействие влаги, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Профессиональный монтаж препятствует проникновению влаги под облицовку, а также обеспечивает надежность стыков между всеми элементами.

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На современном рынке существует множество видов сайдинга разных цветов и фактуры. Каждый может выбрать материал, соответствующий его вкусовым предпочтениям.

Уход за сайдингом не вызывает затруднений. Нет необходимости красить материал или обрабатывать его специальными составами. При загрязнении достаточно вымыть фасад водой из шланга.

Варианты обшивки домов разными коллекциями сайдинга

Цена монтажа сайдинга, а также стоимость самого материала доступны в отличие от других предложений на рынке, поэтому каждый имеет возможность при минимальных затратах получить привлекательный и долговечный фасад в кратчайшие сроки.

О преимуществах сайдинга можно писать бесконечно, но если его монтаж произведен некачественно, то о красоте и продолжительном сроке службы такого фасада говорить не приходится. Если вы сделали выбор в пользу этого материала, доверьте облицовку специалистам.

Особенности монтажа

С первого взгляда отделка сайдингом довольно проста, но как и в любом деле, здесь есть важные нюансы, которые необходимо соблюсти. Многие в надежде сэкономить берутся за монтаж самостоятельно или доверяют эту процедуру случайным лицам за символическую плату. Вскоре после такой неумелой облицовки начинаются проблемы, устранение которых требует немалых средств, а порой все заканчивается полной заменой облицовки.

Особенность сайдинга — это изменение линейных размеров панелей при колебании температур. Монтаж вплотную в последствии приводит к деформации материала. Грамотный специалист знает, какие необходимо оставить зазоры между панелями и крепежными элементами. Это позволяет нивелировать колебания размеров элементов и избежать их деформации.

При фиксации панели необходимо делать это от центра к периферии. Это позволит установить каждый элемент ровно и надежно.

Хотите понять сколько стоит обшивка на конкретном примере?

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Дом обшит сайдином Текос фламинго

При резке элементов также есть важные моменты. Необходимо с точностью повторять форму деталей каждого выступа. В противном случае фиксация элемента будет затруднительна.

Опыта и знаний требует монтаж непрямых углов, а также работа с откосами и проемами. У новичков в этих местах обычно присутствуют заметные дефекты, а прочность соединений сомнительна. Специалисты могут монтировать сайдинг на фасады любой конфигурации.

Важную роль имеет правильная подготовка стен. Новички часто упускают этот момент. Со старых стен нужно тщательно удалить осыпающееся покрытие, а на новых — законопатить все швы. Поверхность должна быть ровной, в ряде случаев необходимо использование обрешетки.

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Полная смета расходов

Дом обшит

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Профессиональный монтаж сайдинга по выгодной стоимости

Если вам необходима профессиональная обшивка сайдингом, наши специалисты всегда готовы помочь. Мастера обладают солидным опытом и ответственно относятся к своей работе. В их распоряжении есть все необходимые инструменты, что позволяет осуществить монтаж качественно и в минимальные сроки. Мы работаем со всеми видами сайдинга и фасадами любой конфигурации.

 

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