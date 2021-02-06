Важный вопрос при завершении строительства дома – это его внешний вид. Облагородить внешний вид дома можно, обшив его специальными материалами. Для обшивки можно использовать деревянные или виниловые материалы. Но такие материалы часто не подходят для российских домов, их физические качества не соответствуют погодным условиям. Дерево быстро гниёт, а виниловый сайдинг становится хрупким на морозе. В поисках обшивки для дома, которая не гниёт, не боится насекомых, ветра, дождя, не горит, а также хорошо выглядит, строители часто выбирают фиброцементный сайдинг.
Фиброцементный сайдинг состав и изготовление
Фиброцементный сайдинг изготавливается из точно такой же смеси, как и бетон: вода, цемент, песок, минеральные добавки. Вместо щебня используется наполнитель – целлюлоза (фибра). Эта добавка делает смесь очень прочной. Жидкая масса заливается в формы и застывает под высоким давлением. На выходе получаются пласты толщиной примерно 8-10 мм. Сайдинг выпускается в виде длинных и узких панелей для фасада. Длина панелей бывает разная (от 3 до 6 метров), ширина варьируется от 10 до 30 см. Это позволяет выбирать размер панелей соответственно обшиваемой площади, что значительно экономит расход материала. Что касается внешнего вида, то панели изготовляют либо гладкими, либо с текстурой, имитирующей дерево. Процесс завершается окрашиванием в несколько слоёв.
Свойства материала
Фиброцементный сайдинг обладает рядом качеств, которые продукт получает благодаря своему составу. В первую очередь, панели обладают большой прочностью, поэтому не стоит беспокоиться о сколах или о трещинах. Несмотря на то, что состав фиброцементного сайдинга был придуман больше ста лет назад, разработки не стоят на месте. Сама по себе панель практически водонепроницаема, но кроме этого учёными было разработано специальное покрытие. Оно позволяет воде проникать между самой панелью и грязью, которая оседает на поверхности. Таким образом, вся грязь стекает с поверхности обшивки вместе с водой, то есть можно сказать, что происходит самоочищение. За счёт того, что вода не проникает внутрь материала, сайдинг не становится хрупким на морозе. Благодаря этому обшивка дома может прослужить дому до 20 лет. К плюсам панелей можно также отнести защиту от огня, насекомых, плесени и грибка.
Установка
При установке открываются и другие преимущества фиброцементного сайдинга перед его виниловыми и металлическими собратьями. За счёт своей прочности и морозоустойчивости он совершенно не хрупкий. Крепить панели можно гвоздями или прикручивать саморезами. Лучше использовать гвозди из нержавеющей стали, так как шляпа всё равно будет контактировать с воздухом, и со временем на сайдинге могут появиться ржавые подтеки. Крепятся панели на деревянные бруски или доски, расположенные вертикально. Конечно, под облицовку желательно сначала установить утеплитель. Тогда первым делом горизонтально устанавливается обрешётка для утеплителя. После установки утеплителя обязательно следует закрыть все плёнкой, которая будет защищать от влаги. И хотя в некоторых инструкциях или строительных журналах пишут, что при установке данного сайдинга это не нужно, задумайтесь, что, несмотря на свою влагу устойчивость, сайдинг будет пропускать её на стыках и углах. Без гидроизоляции через пару лет под обшивкой весь дом покроется плесенью. Рулонная гидроизоляция устанавливается горизонтально, снизу вверх, крепится строительным степлером. После этого крепится вертикальная обрешётка под фиброцементный сайдинг. На внешние и внутренние углы фасадов устанавливаются уголки, так же оформляются оконные и дверные проёмы. На рейки, установленные по углам и на местах стыков, клеится специальная герметизирующая лента. Она дополнительно защитит дом от проникновения влаги. Вертикальность установки следует проверять специальными приборами. Крепление самого сайдинга начинается с установки с металлического профиля. Он защитит от проникновений грызунов в слой утеплителя. Далее крепится узкая горизонтальная полоска. Она определит угол горизонтальной панели. От этой полоски начинается установка самих панелей фиброцементного сайдинга.
Фиброцементный сайдинг цена на КупиСайдинг.ру
Стоимость фиброцементного сайдинга варьируется около семи евро за квадратный метр. Но не стоит удивляться, если в магазине вы встретите материал дороже. Во-первых, на цену влияет страна-производитель. Сайдинг российского производства будет стоить дешевле, чем его зарубежные аналоги. Дело здесь и в дополнительных разработках, а также накрутках из-за доставки. На самом деле цена в 1,5 тысячи за квадратный метр не является пределом. Всё зависит от производителя, оформления и вкуса заказчика. Таим образом, фиброцементный сайдинг, хотя и был придуман достаточно давно, является одним из лучших вариантов для обшивки и облагораживания внешнего вида дома. Данный материал не только хорошо смотрится, но и обладает огромными преимуществами по сравнению с виниловым или деревянным сайдингом.
Секреты фиброцементного сайдинга
Решая вопрос о том, какой обшивке отдать предпочтение после строительства сооружения или при намерении оформить старый дом, человек чаще всего останавливается на покупке сайдинга. Несмотря на желание производителей других облицовочных материалов принизить достоинства этой технологии, владельцы домов не изменяют своим взглядам, и на то есть веские основания. Сегодня появился еще один материал – фиброцементный сайдинг, уже успевший занять в сердце покупателей Бельгии, Японии, России, Польши, США, Китае особенное место благодаря своим качественным характеристикам. Так ли он хорош?
Что приготовил производитель?
Разработчикам этого материала вначале XX в. пришлось очень постараться, чтобы опередить конкурентов на рынке стройматериалов. Практически можно назвать это ходом «ва-банк», и он вполне оправдал себя. Владельцы частного домостроя предпочли фиброцементные плиты благодаря их уникальному составу, включающему в себя цемент, песок, кварц, минеральные добавки. Такая смесь получается очень крепкой при взаимоотношении с водой, способна простоять более 50 лет. На чем еще базируется растущая покупательская способность?
- Панели, имитирующие 100% структуру древесных пород, мрамора, кирпича смотрятся невероятно красиво, делая дом интересным, уютным, приятным для глаз.
- Декоративная сторона – не единственная. Панели надежно укрывают стены от плесени, грибка, холода, ветра. Материал относят к классу влагоустойчивых, поэтому он пользуется спросом и подходит для любого региона.
- Солнечные лучи, как бы пристально они не старались, не способны «съесть» цвет благодаря использованию стойкого красочного состава.
- Пластик плавится, дерево горит, но фиброцемент выдержит пламя.
- В уходе он не капризен. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
- В экологическом плане он полностью безопасен, в окружающую атмосферу не выбрасывает токсичных веществ.
К монтажу особых требований нет, главное – не перетягивать болты. Сайдинг «Кедрал» характеризуется долговечностью, которая по показателям в 2 раза выше, чем у натурального камня. Материал не боится влаги, служит хорошим утеплителем. В нашем каталоге покупателям представлен материал в ассортименте: можно подобрать цвет под определенный ландшафт и обшивка будет смотреться замечательно: свежо, ново, оригинально. Цены у нас доступны, условия сотрудничества выгодные.